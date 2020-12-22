В Москве скандируют "Слава Украине": журналист показал любопытное видео

Во время интервью украинского журналиста Романа Цимбалюка в Москве с шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым, который занимается расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального, прохожие выкрикивали на камеру: "Слава Украине".

Об этом украинский журналист на своей странице в Facebook, опубликовав минутное видео.

"Самый веселый момент из интервью с Романом Доброхотовым, шеф-редактором The Insider. Да, началось! В Москве уже скандируют "Слава Украине", - подписал ролик он.

В сети не без радосных возгласо стали комментироать увиденное.

"Гол засчитан!!!", "Почалося )))))!!!!", "Этот момент интервью пересмотрел несколько раз! Прямо не верил в это! Думал постановка! Слишком хорошо, что бы быть правдой! Но действительно так!!!!", "Краса!", "Ахаха, на патриарших надпись Слава Украине стерли, а все равно видно", – комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее пограничники Учебного центра Госпогранслужбы Украины присоединились к флешмобу "Моя Слава Украине". Они выложили в Facebook видео, на котором выстроились в лозунг "Слава Украине! Героям Слава!".