"Ссыкло е**ное": блогер Ивангай раскритиковал Юрия Дудя

18 марта на ютуб-канале российского журналиста Юрия Дудя вышло новое интервью, которое он взял у украинского блогера Ивангая/ Ивана Рудского. Спустя полтора месяца блогер заявил о том, что журналист вырезал из интервью часть его слов.

Об этом он заявил 2 мая на свое странице в Твиттере. Иван сообщил, что Юрий вырезал из интервью ту часть, в которой блогер говорит о Голодоморе, репрессиях НКВД и войне на Донбассе.

"Дудь вырезал главный месседж" - написал Рудский.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

А в ответ на то, почему он решил поднять эту тему только спустя время, Ивангай ответил: "потому что мои ровесники умирают".

Помимо этого в комментариях Иван обозвал Дудя трусом.

Напомним, что Ивангай - успешный Youtube-блогер, которому первому удалось достигнуть отметки в 10 млн подписчиков среди русскоязычных видеоблогеров.

В марте он дал Дудю интервью, которое записали в Рио-де-Жанейро. В нем он рассказал о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему уехал из РФ и отказался от российского паспорта.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ивангай рассказал, как его преследовали и запугивали силовики в России.