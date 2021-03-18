"Боялся даже родственникам рассказать": Ивангай разоткровенничался о слежке в России

Популярный украинский YouTube-блогер Ивангай (Иван Рудской) пожаловался на преследование со стороны российских силовиков. Мужчина постоянно находился под наблюдением правоохранителей.

Об этом блогер рассказал в интервью Юрию Дудю в програме "вДудь".

По словам парня, он вынужден был уехать из России в 2018 году, так как на него постоянно оказывали давление правоохранители. Такое внимание силовиков Ивангай заслужил провокационными постами о жизни в РФ, президенте Владимире Путине и отношениях Кремля с Украиной.

"Постил всякую непотребность, типо "О, Роскомнадзор взломали", "Путин, убери руки от Украины". Это были старые постики, мне говорили, что они в курсе обо мне, что за моими постами следят, чтобы я помалкивал" – рассказывает Рудской.

Тогда парень начал специально озвучивать оппозиционные вещи в разговорах со знакомыми в Санкт-Петербурге. Полиция, в свою очередь, стала уделять больше внимания гостю из Украины.

"Я не знаю, как так вышло, но меня останавливали там каждый второй день. Куда я не пойду мне везде казалось, что вот они стоят и меня ждут. Это страшно вообще. У меня было впечатление, что они могу и в Киеве меня пугать"- отметил Ивангай.

Напомним, американскую звезду YouTube и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы.