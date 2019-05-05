Популярный YouTube-блогер за решеткой: что известно

Новости шоу бизнеса: Американскую звезду YouTube и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы.

Он требовал у несовершеннолетних девушек присылать ему ролики с сексуальным содержанием. По информации издания CNN, Джонс указывал девушкам, как вести себя перед камерой, чтобы угодить ему.

Арестовали блогера еще в 2017 году и обвинили сразу по нескольким пунктам – производство и распространение детской порнографии.

В феврале стало известно, что парень заманил 14-летних девушек снять откровенные видео со своим участием в качестве доказательства настоящей привязанности.

"Производство и распространение детской порнографии является чрезвычайно серьезным преступлением, которое угрожает безопасности наших детей и общин. Действия Джонса отняли у его жертв и их семей то, что они никогда не смогут вернуть", – отметила помощница прокурора США Кэтрин Нефф Уэлш.