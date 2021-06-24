"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ

В воскресенье, 20 июня, бывший редактор передачи о путешествиях "Орел и Решка", тревел-блогер Яна Метелкина сообщила, что с ней в аэропорту "Борисполь" случилась неприятная ситуация. Она и десятки других пассажиров не смогли улететь в Турцию, так как их самолет отправился без них, хотя она даже прошла паспортный контроль.

Своей историей девушка поделилась на своей странице в Инстаграме. А после того, как поняла, что это не единичный случай, то решила провести свое журналистское расследование, чтобы понять истинные причины случившегося. Роликом с объяснением она поделилась на своем ютуб-канале.

Метелкина рассказал, как все происходило и сопроводила свой рассказ комментариями своего проверенного источника, который пожелал остаться анонимным. Однако судя по ответам этого человека, он имеет прямое отношение к МАУ, либо просто сотрудник аэропорта.

Оказалось, что с 12 стоек в аэропорту работает только 4-5 из-за количества сотрудников, и более того, эти стойки обслуживают сразу все рейсы. В очереди, в которой стояла Метелкина были пассажиры 7 рейсов. Ну и вдобавок за стойкой работали стажеры.

Ранее, "Телеграф" писал, что авиакомпания по своему нашла виноватых в этой истории, о чем было сообщено на Telegram-канал "PavlovskyNews", ссылаясь на пресс-службу МАУ.