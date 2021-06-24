Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Евро рекордно вырос: курс валют в Украине на 24 июня
Евро рекордно вырос: курс валют в Украине на 24 июня

"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ

"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 20 июня, бывший редактор передачи о путешествиях "Орел и Решка", тревел-блогер Яна Метелкина сообщила, что с ней в аэропорту "Борисполь" случилась неприятная ситуация. Она и десятки других пассажиров не смогли улететь в Турцию, так как их самолет отправился без них, хотя она даже прошла паспортный контроль.

Своей историей девушка поделилась на своей странице в Инстаграме. А после того, как поняла, что это не единичный случай, то решила провести свое журналистское расследование, чтобы понять истинные причины случившегося. Роликом с объяснением она поделилась на своем ютуб-канале. 

Метелкина рассказал, как все происходило и сопроводила свой рассказ комментариями своего проверенного источника, который пожелал остаться анонимным. Однако судя по ответам этого человека, он имеет прямое отношение к МАУ, либо просто сотрудник аэропорта. 

Оказалось, что с 12 стоек в аэропорту работает только 4-5 из-за количества сотрудников, и более того, эти стойки обслуживают сразу все рейсы. В очереди, в которой стояла Метелкина были пассажиры 7 рейсов. Ну и вдобавок за стойкой работали стажеры.

Ранее, "Телеграф" писал, что авиакомпания по своему нашла виноватых в этой истории, о чем было сообщено на Telegram-канал "PavlovskyNews", ссылаясь на пресс-службу МАУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Турция, Аэропорт, Самолет, МАУ, Борисполь, Пассажиры, Вылет, Яна Метелкина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море
02 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
03 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
04 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
05 С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
&quot;Лучший пример самоиронии&quot;: послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о &quot;Евро-2020&quot;
"Лучший пример самоиронии": послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о "Евро-2020"
&quot;За стойкой сидели стажеры&quot;: вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь