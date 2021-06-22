Украинский самолет улетел в Турцию без десятков пассажиров: в МАУ нашли виновных

После того, как в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в воскресенье, 20 июня, самолёт авиакомпании Международных авиалиний Украины (МАУ) улетел в Стамбул без части пассажиров, в компании начали служебное расследование и кивают на контрагентов.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы МАУTelegram-канал "PavlovskyNews".

Так, согласно сообщению, в МАУ подчеркивают, что регистрацией пассажиров на их самолеты занимаются не они, а частная холдинговая компания.

"Авиакомпания МАУ проводит служебное расследование действий своих контрагентов в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили: "В ближайшее время мы планируем пересмотреть время начала регистрации на рейсы, особенно учитывая начало ремонта Бориспольской трассы".

Касательно пассажиров, которые не смогли вылететь в Стамбул, то в МАУ заверили, что им предложено полное возвращение стоимости билета, либо же изменить дату или маршрут на любой другой.

Как сообщалось, с 25 июня МАУ запускает прямые рейсы из Украины в ОАЭ с бесплатным ПЦР-тестированием.