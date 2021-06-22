Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

Украинский самолет улетел в Турцию без десятков пассажиров: в МАУ нашли виновных

Украинский самолет улетел в Турцию без десятков пассажиров: в МАУ нашли виновных
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф travellist.ua

После того, как в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в воскресенье, 20 июня, самолёт авиакомпании Международных авиалиний Украины (МАУ) улетел в Стамбул без части пассажиров, в компании начали служебное расследование и кивают на контрагентов.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы МАУTelegram-канал "PavlovskyNews".

Так, согласно сообщению, в МАУ подчеркивают, что регистрацией пассажиров на их самолеты занимаются не они, а частная холдинговая компания.

"Авиакомпания МАУ проводит служебное расследование действий своих контрагентов в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили: "В ближайшее время мы планируем пересмотреть время начала регистрации на рейсы, особенно учитывая начало ремонта Бориспольской трассы".

Касательно пассажиров, которые не смогли вылететь в Стамбул, то в МАУ заверили, что им предложено полное возвращение стоимости билета, либо же изменить дату или маршрут на любой другой.

МАУ

Как сообщалось, с 25 июня МАУ запускает прямые рейсы из Украины в ОАЭ с бесплатным ПЦР-тестированием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

Турция, Аэропорт, Самолет, МАУ, Борисполь, Пассажиры, Вылет, Забыл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь