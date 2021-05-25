МАУ запускает прямые рейсы из Украины в ОАЭ с бесплатным ПЦР-тестированием: подробности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 25 июня запускает рейсы из международного аэропорта "Борисполь" (Киев) в эмират Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в понедельник, 24 мая.

" С 25 июня 2021 года жители Украины смогут летать в эмирата Рас-эль-Хайма прямым рейсом. Рейсы МАУ из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма будет выполняться дважды в неделю", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что полет из Киева в аэропорт Рас-эль-Хайма длится 5 часов.

"По прибытии все гости Эмирата проходят обязательное бесплатное ПЦР-тестирование в аэропорту Рас-эль-Хайма, кроме того, перед возвращением домой, у туристов будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование", - говорится в сообщении.

Рас-эль-Хайма получил сертификаты безопасности от мирового лидера в отрасли инспекционно-сертификационных услуг "Бюро Веритас" (Bureau Veritas), а также от Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

СЕО "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сообщил, что компания планирует увеличивать частоту полетов, "учитывая ожидаемый нами высокий уровень спроса, особенно в летние месяцы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине запустили еще одно авианаправление - рейсы в Албанию.