Рейсы в Европу и Азию: МАУ анонсировала возобновление полетов в ряд стран этим летом

Украинская Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала возобновление рейсов в ряд стран на летний период. Полеты возобновят как в европейские государства, так и в страны Кавказа и Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут возобновлены с понедельника, 5 апреля, по следующим направлениям:

Ташкент - Киев (с 8 апреля), Киев - Барселона - Киев (с 14 апреля), Киев - Ларнака - Киев (с 24 апреля), Киев - Кишинев - Киев (с 29 апреля), Киев - Дели - Киев (один рейс планируется 11 апреля; начиная с 2 по 30 мая - еженедельно, возвращение по понедельникам), Киев - Батуми - Киев (с 10 июня), Одесса - Вильнюс - Одесса (с 13 июня), Киев - Ницца - Киев (с 17 июня), Киев - Рим - Киев (с 18 июня), Киев - Варшава - Киев, Киев - Афины - Киев (оба - с 18 июня), Киев - Анкара - Киев, Львов - Тель-Авив - Львов, Харьков - Тель-Авив - Харьков (все три - с 20 июня).

Также на сайте вывесили обещание увеличить количество частот на рейсах: Киев - Лондон - Киев - (до 10 частот в неделю), Киев - Стамбул - Киев (21 частота в неделю), Киев - Тель-Авив - Киев (14 частот в неделю).

Кроме того, полеты будут по маршруту Киев - Джидда - Киев.

Стоит отметить, коронавирус стал причиной переноса рейсов по маршрутам Киев - Торонто - Киев и Киев - Нью-Йорк - Киев на третий квартал 2021 года.

Напомним, ПВО Ирана сбили украинский самолёт МАУ при взлете в Тегеране.