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Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ

Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф

В Иране завершено расследование катастрофы самолета Boeing "Международных авиалиний Украины". Военная прокуратура готовит обвинительный акт, который в ближайшее время передадут в суд.

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - сообщил чиновник.

По словам Бахрами, перед началом судебного разбирательства должен пройти предварительный процесс при участии подсудимых. Он не уточнил, будет ли суд открытым или закрытым.

Всего иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ. Часть из них  высшие военные командиры. Однако, под арестом находится только один человек.

Напомним, в руки канадских силовиков попала секретная аудиозапись из Ирана. Информация, содержащаяся на ней, указывает на преднамеренную атаку персов на Boeing МАУ.

Напомним, авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Иран, Boeing, Суд, МАУ.
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