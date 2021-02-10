Boeing МАУ сбили осознанно: у Канады появилась секретная аудиозапись

В руки канадских силовиков попала секретная аудиозапись из Ирана. Информация, содержащаяся на ней, указывает на преднамеренную атаку персов на Boeing МАУ.

На записи человек, которого опознан источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, говорит на языке фарси, что существует "тысяча возможностей" объяснить сбитие самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "лазутчиков" – такой сценарий, по его словам, был "совсем не маловероятным", сообщает CBC News.

Высокопоставленный чиновник также предположил, что истина никогда не будет озвучена на самом высоком уровне – правительством и вооруженными силами Ирана. По его словам, "есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты". Власти Тегерана могут хранить это в секрете в интересах нации, чтобы не раскрывать особенности системы обороны страны.

Напомним, авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране.