Плохое начало года: в сети вспомнили катастрофу МАУ на фоне крушения индонезийского Boeing

Соцсети захлестнула волна скорби и соболезнований семьям погибших в результате катастрофы Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air в небе над Индонезией, причем пользователи на фоне трагедии не могли не вспомнить о катастрофе Boeing 737 под Тегераном в небе над Ираном 8 января 2020 года.

Об этом они пишут в соцсетях.

"Тот год начался с катастрофы МАУ. … Этот с потери #SJ182. Х**овое начало", - говорится в посте Twitter-сообщества "vodka".

Некоторые из пользователей, родственники которых оказались на борту самолета, надеются на то, что они живы.

"Папа, будь в безопасности, я жду тебя", - пишет пользователь под ником bulan.

Напомним, авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране. Самолет упал на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.