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В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек

В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
13:17 Сегодня Телеграф

В субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. Местные СМИ сообщают о катастрофе.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Самолет вылетел из аэропорта Джакарты, но потерял высоту более 10 000 футов менее чем за одну минуту, примерно через 4 минуты после взлета.

Индонезия катастрофа

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, уже начата поисковая операция.  

Местная газета пишет, что самолет разбился на одном из обитаемых островов Тысячи островов (Kepulauan Seribu Regency), цепи островов, расположенных к северу от побережья Джакарты.

Индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air является третьим по величине перевозчиком в стране, эксплуатирует парк узкофюзеляжных самолетов и предлагает рейсы по различным направлениям Индонезии и нескольким международным направлениям. Авиакомпания внесена в список авиакомпаний категории 1 Управлением гражданской авиации Индонезии, что является наивысшим статусом, который может быть достигнут в области эксплуатационной безопасности. 

Как сообщал "Телеграф", 8 января исполнился ровно год со дня катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном.

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Все по теме:

Индонезия, Авиакатастрофы, Boeing-737-500.

Автор:

Телеграф
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