Катастрофа самолета МАУ: Иран готов выплатить компенсации родственникам погибших

В Иране согласились взять на себя ответственность за сбитый самолет МАУ.

Сегодня, 19 октября замглавы МИДа Украины Евгений Енин во время встречи в Тегеране с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, обсудил вопрос сбитого боинга PS752 в январе 2020 года.

Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел.

Иранская сторона приняла решение, взять на себя всю ответственность за сбитие украинского самолета. Также Иран готов обеспечить одинаковую компенсацию родственникам жертв независимо от их гражданства.

Енин призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам ресследования катастрофы.

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