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МАУ приняла решение по рейсам в Армению

МАУ приняла решение по рейсам в Армению
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" остановила полеты в Ереван на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно информации, обнародованной пресс-службой "МАУ", соответствующее решение было принято после анализов рисков на брифинге в воскресенье вечером. 

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - отметил глава авиакомпании Евгений Дыхне.

В компании напомнили, что ближайший рейс в Ереван должен был состояться 28 сентября в 20:10. 

Также в авиакомпании заверили, что ее представители обеспечат пассажирам отмененного рейса всю необходимую поддержку, предусмотренную в данной ситуации. 

Что касается рейсов в столицу Азербайджана Баку, то они должны были восстановиться 4 октября. Однако теперь решение о возобновлении полетов по этому направлению будет принято с учетом оперативной ситуации в стране.  

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. 

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном читайте в материале "Телеграф".

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Азербайджан, Армения, МАУ.

Автор:

Телеграф
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