Найдены обломки и части тел: первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии

Рыбаки, ставшие невольными свидетелями авиакатастрофы Boeing 737-500 SJ182 в небе над Индонезией, выловили обломки самолета и части тел погибших.

Соответствующее видео и фото опубликованы в YouTube и Twitter.

В тоже время, данных про то, что первые обломки, обнаруженные командой спасателей в заливе Джакарты принадлежат разбившемуся Boeing 737-500, как пишет AirLive, до сих пор нет. Кроме того, издание добавляет, что на борту лайнера находились 56 пассажиров и 6 членов экипажа 2 пилота, 4 бортпроводника), хотя ранее сообщалось про 122 человек, но и эта цифра еще требует уточнения. Из общего числа пассажиров: 46 – взрослые, 7 – дети, 3 – младенцы.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии.