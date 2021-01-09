Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией

Скорость падения пассажирского Boeing 737 в районе Джакарты составила более 10 км в минуту, момент падения попал на видео.

Об этом сообщает сервис Flightradar24.

На кадрах видно, как пассажирский Boeing 737-500 совершает взлет из аэропорта индонезийской Джакарты, набирает высоту более 3 км и за минуту падает в море.

В момент падения на борту находились 122 пассажира.

По данным CNN Indonesia, самолет упал в воду недалеко от острова Ланканг.

Во время крушения рыбаки, которые занимались ловлей рыбы, увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля.

Информации о том, были ли на борту украинцы – пока нет.

Как сообщал "Телеграф", 8 января исполнился ровно год со дня катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном.