Украинская авиакомпания запускает рейсы на европейский курорт: новые условия и цены

В Украине запускают еще одно авианаправление - рейсы в Албанию, которые будет осуществлять компания SkyUp. Из Киева в албанскую Тирану можно улететь, начиная с 25 апреля. А уже с мая - информирует пресс-служба авиаперевозчика - стартуют рейсы из аэропортов Запорожья, Львова и Харькова.

Из Киева в Албанию можно будет улететь каждый четверг и воскресенье, а стоимость билета будет стартовать от 2015 грн. В этом же ценовом диапазоне будут продавать билеты и в аэропортах других украинских городов.

Отметим, что сейчас Албания открыта для туристов. Впрочем, по возвращении в Украину нужно будет сделать ПЦР-тест или же отправиться на самоизоляцию, воспользовавшись приложением “Дія”.

Тем временем в Турции на фоне продолжающегося роста случаев инфицирования коронавирусом и летальных исходов, вызванных COVID-19, принято решение об ужесточении карантинных ограничений. Напомним, ресторанам и кафе разрешили работу в будни, но только с максимальной заполненностью в 50%. Города в провинциях "красной зоны" будут в выходные уходить в тотальный локдаун. Таковых провинций в Турции 58 (из 81).