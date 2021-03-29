Туристам на заметку: Турция значительно ужесточает карантин на популярных курортах

В Турции на фоне продолжающегося роста случаев инфицирования коронавирусом и летальных исходов, вызванных болезнью COVID-19, принято решение об ужесточении карантинных ограничений.

Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.

Так в ходе трехчасового заседания президента и министров, было решено оставить в силе общенациональный комендантский час (с 21:00 до 5:00).

Ресторанам и кафе разрешили работу в будни, но только с максимальной заполненностью в 50%.

Города в провинциях "красной зоны" будут на выходных уходить в тотальный локдаун. Таковых провинций в Турции 58 (из 81).

Также будут введены ограничения на собрания во время священного месяца Рамадан.











Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине лишь одна область остается в "желтой зоне". В то время как город Киев и еще 10 областей попали в "красную".