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"Это полный мрак, нервы, неуважение": самолет МАУ "кинул" пассажиров, которым еще и выписали штраф

"Это полный мрак, нервы, неуважение": самолет МАУ "кинул" пассажиров, которым еще и выписали штраф
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф

В Украине продолжается лето, а вместе с ним и так называемый сезон отпусков. Несмотря на то, что украинцы хотят отдохнуть от стресса в местах, куда сейчас еще пускают, проблемы с авиаперелетами никуда не деваются. Очередной треш случился с авиакомпанией МАУ, с которым столкнулась бывший редактор передачи о путешествиях "Орел и Решка", тревел-блогер Яна Метелкина.

Своей историей девушка поделилась на своей странице в сториз Инстаграма. В воскресенье, 20 июня, Метелкина собиралась вылететь в Турцию.

"Приехала в аэропорт вовремя (в 15:40 за 1:50 до вылета). На стойке регистрации была чудовищная очередь, в которой я простояла все эти 1:50. За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается и без нас не улетят. Некоторым людям в очереди на почту пришло сообщение о задержке рейса, потому я даже не волновалась. В 17:30 (изначальное время вылета самолета) меня зачекинили, я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей. Представляете? Как это возможно?", - написала Яна в новом посте.

По словам блогера, она в отчаянии выбежала через двери гейта в попытке найти свой самолет, но затем приехала полиция и выписала ей штраф в размере более 200 грн по ст. 202 (нарушение пункта пропуска).

После этого она подошла к стойке регистрации, где пассажиров просто игнорировали, а начальства МАУ и вовсе не было. Со следующим рейсом произошло тоже самое. Десятки людей простояли в очереди больше двух часов, а их багаж так и не вернули.

"Больше не полечу МАУ и вам не советую. Это полный мрак, нервы, неуважение и шокотерапия", - недоумевает Метелкина. Девушке не намеренна спускать все на тормозах, а планирует разбираться со сложившейся ситуацией с авиакомпанией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 18 июня МАУ приостановила старт рейсов между Украиной и Польшей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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МАУ, Яна Метелкина.
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