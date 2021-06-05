Украина откладывает полеты в Польшу из-за Беларуси

Украинская авиакомпания "МАУ" предупредила пассажиров о задержке возобновления авиарейсов с Польшей.

Как сообщает пресс-служба компании, причиной тому стала ситуация в Беларуси.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021", - сказано в сообщении.

Данное решение было принято на фоне возникшей необходимости облетать территорию Беларуси, а также перераспределить пассажиропоток.

Отмечается, что рейсы будут возобновлены "в случае восстановления спроса".

Для пассажиров, чьи рейсы оказались отменены, МАУ предлагает следующие варианты:

сменить дату полета на протяжении срока действия билета, в случае отмены ограничений на полеты;

обменять билет на пром-код;

вернуть билет.

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