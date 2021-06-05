Украина откладывает полеты в Польшу из-за Беларуси

Украинская авиакомпания "МАУ" предупредила пассажиров о задержке возобновления авиарейсов с Польшей.
Как сообщает пресс-служба компании, причиной тому стала ситуация в Беларуси.
"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021", - сказано в сообщении.
Данное решение было принято на фоне возникшей необходимости облетать территорию Беларуси, а также перераспределить пассажиропоток.
Отмечается, что рейсы будут возобновлены "в случае восстановления спроса".
Для пассажиров, чьи рейсы оказались отменены, МАУ предлагает следующие варианты:
Как сообщалось ранее, Турция возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста для туристов.