Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире

Украина откладывает полеты в Польшу из-за Беларуси

Украина откладывает полеты в Польшу из-за Беларуси
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинская авиакомпания "МАУ" предупредила пассажиров о задержке возобновления авиарейсов с Польшей. 

Как сообщает пресс-служба компании, причиной тому стала ситуация в Беларуси. 

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021", - сказано в сообщении. 

Данное решение было принято на фоне возникшей необходимости облетать территорию Беларуси, а также перераспределить пассажиропоток. 

Отмечается, что рейсы будут возобновлены "в случае восстановления спроса". 

Для пассажиров, чьи рейсы оказались отменены, МАУ предлагает следующие варианты: 

  • сменить дату полета на протяжении срока действия билета, в случае отмены ограничений на полеты;
  • обменять билет на пром-код;
  • вернуть билет. 

Как сообщалось ранее, Турция возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста для туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,031

Все по теме:

Украина, Польша, Беларусь, МАУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
02 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
03 "Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
04 В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)
05 В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
Вирастюк станет народным депутатом: в ЦИК сообщили последние новости
Вирастюк станет народным депутатом: в ЦИК сообщили последние новости
Критиковавший Лукашенко политолог после &quot;интервью&quot; Протасевича сбежал в Украину
Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь