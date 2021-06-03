Турция ужесточила въезд для украинских туристов: какие документы нужно перевести на английский

В связи с мировой пандемией коронавируса Турция пытается обезопасить своих граждан и возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста для туристов. Новые правила начинают действовать уже в пятницу, 4 июня.

Об этом информирует МИД Украины.

Отныне отдохнуть в Турции можно с ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до пересечения границы. Въехать в страну можно и с другими документами: сертификатом о вакцинации с датой не менее 14 дней до пересечения границы; справкой о перенесении COVID-19 в течение последних 6 месяцев до пересечения границы; отрицательным экспресс-тестом на антиген, сделанным в течение 48 часов до взлета.

Сообщается, что турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов, который должен быть на английском языке.

Стоит отметить, что транзитные пассажиры, а также дети до 6 лет и члены экипажей от этих обязательств освобождаются. В МИД также напоминают, что для собственной же безопасности ехать в Турцию нужно с медицинской страховкой.

Напомним, украинка отличилась скандальной выходкой из-за того, что ее не пустили на самолет в Турцию.