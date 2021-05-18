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"Пошла ты в ж*пу": украинка отличилась скандальной выходкой из-за отказа в вылете в Турцию (видео)

"Пошла ты в ж*пу": украинка отличилась скандальной выходкой из-за отказа в вылете в Турцию (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Харьковчанка устроила грандиозный скандал из-за того, то не смогла вылететь в Стамбул (Турция).

Своим недовольством в довольно нецензурной форме она и ее дети поделились в YouTube-канале.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально сегодня не улетели, не смогли улететь по определенным причинам украинского законодательства. Гр**аного б**ть", - не сдерживая эмоций говорит она.

В отместку женщина вместе с детьми выбрасывает на камеру украинские паспорта.

"В Украине обалденные законы. Спасибо, что мы сегодня два раза покупали новые билеты. Полетели!" – с этими словами женщина демонстративно выбрасывает паспорта на газон.

 "Вишенкой на торте" становится высказывание дочери харьковчанки, которой, судя по виду, не больше шести лет.

"Украина! Спасибо! Иди-ка ты в ж**у", - говорит ребенок.

В сети возмутились таким неуважительным отношением к одному из главных украинских атрибутов.

"Вообще не проблема - гражданства Украины всю эту семейку лишить и подарить по билетику в одну сторону в ордло например. "Нехай щастить!", "Лишить их гражданства! Стыдно за свой родной город, что такие .... живут в нем", "Куда бы ты не летел, ты берешь с собой себя. Каждый человек до последнего дня должен заниматься своим воспитанием", "Вылететь в Турцию без проблем и с внутриукраинскими паспортами. Отец разрешения не дал? Или кредиты неоплаченные?", - пишут в сети.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за бурной вечеринки с участием украинцев в турецком отеле Bosphorus Sorgun Hotel, место для отдыха закрыли и выселили некоторых туристов в соседний отель Diamond.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

Все по теме:

Украина, Турция, Стамбул, Видео, Скандалы, Выезды.
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