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Открылись новые детали закрытия отеля в Турции после вечеринки с украинцами

Открылись новые детали закрытия отеля в Турции после вечеринки с украинцами
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф

Из-за бурной вечеринки с участием украинцев в турецком отеле Bosphorus Sorgun Hotel, место для отдыха со среды, 5 мая, закрыли и выселили туристов в соседний отель Diamond.

Об этом рассказали сами туристы, которые были выселены из отеля по вине их же земляков.

 
 
 
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Публикация от Ната (@natasha.kolenko)

 

 
 
 
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Публикация от Аве Мария (@ave666m)

 

Позже стало известно, что переселять туристов никто никуда не планирует.

В комментариях пользователи радуются за своих знакомых, попавших в скандальный просак и которых по каким-либо причинам не переселяли.

"О, круто! А то на один день переезжать как-то напряжно!" - радуются в сети.

Также в комментариях смеются – после скандального выселения из Bosphorus Sorgun Hotel соседний отель заселили за 10 минут.

Как сообщал "Телеграф", в Турции до 17 мая действует жесткий карантин из-за коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 261

Все по теме:

Турция, Туристы, Украинцы, Вечеринки, Bosphorus Sorgun Hotel.
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