Курортному сезону быть? В Турции определились с ограничениями для туристов во время локдауна

Трехнедельный локдаун, введенный в Турции президентом Реджепои Тайипои Эрдоганом не должен помешать туристическому сезону, от которого значительно зависит турецкая экономика. Иностранцы смогут спокойно пользоваться всеми прелестями свободы передвижений и проживания в отелях страны.

Об этом во вторник, 27 апреля, заявили в пресс-службе МВД страны.

В сообщении указано, что действие жестких карантинных ограничений, введенных в стране с 29 апреля по 17 мая, не распространяется на иностранных туристов или лиц, прибывших в Турцию с кратковременным визитом.

"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", - Отмечают в ведомстве.

В то же время, в МВД Турции подчеркивают, что иностранцам, имеющим вид на жительство или статус международной защиты, как и тем, кто прибыл в страну не с туристическими целями - "соблюдение запрета на выход на улицу обязательно".

Однако, радоваться сильно иностранным туристам все таки не стоит. Карантин будет заметен и для них. Это следует из поста в Instagram пользователя lida.gazzetta, которая организовывает экскурсии для туристов по Стамбулу.

Женщина указала, туристы то смогут свободно ходить по улицам. Но город будет пустой. Жители смогут выйти на улице только за продуктами, а в выходные даже это будет запрещено.

Напомним, в Турции уже рассматривали вариант полностью закрыть страну для туристов из за коронавируса.