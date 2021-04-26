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Понедельник, 26.04.2021
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Турция закрывается на трехнедельниый локдаун

Турция закрывается на трехнедельниый локдаун
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф

В понедельник, 26 апреля, на заседании Кабинета министров Реджеп Тайип Эрдоган принял решение о введении полного локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Hurriyet.

Так, локдаун начнется с 19:00 четверга, 29 апреля и продлится три  недели  - до 05:00 понедельника, 17 мая. В связи с этим:

  • в школах запретят учиться офлайн и поводить экзамены;
  • появятся ограничения на междугородние поездки;
  • в транспорте можно будет ездить при условии 50% заполняемости;
  • разрешается работа только продуктовым магазинам и магазинам с товарами первой необходимости, все остальные торговые площадки будут закрыты.
  • крупные рынки будут работать только определенное количество часов в будни.

Также отмечается, что причиной роста заболеваемости коронавирусом в Турции является быстрая распространенность мутированного вируса COVID-19 (он стал распространяться на 30% быстрее) и тот факт, что 30% населения не соблюдают правила дистанции и ношения масок.

Отметим, что по данным  Worldometers.info, Турция на данный момент занимает 6 место в мире по количеству больных коронавирусом. Всего в стране зафиксировано около 4,6 миллионов больных COVID-19, умерли более 38 тысяч человек, а вылечились около 4 миллионов.

Как сообщал "Телеграф", на утро 23 апреля в Израиле впервые за 10 месяцев в Израиле не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Турция, Карантин, Коронавирус, Локдаун.
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