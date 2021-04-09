Турцию могут полностью закрыть для туристов - в стране катастрофическая ситуация с COVID-19

В Турции планируют усилить карантин для контроля коронавируса. Предполагается, что страна будет закрыта во время исламского месяца Рамадан из-за рекордного числа в 55 тысяч заболевших в сутки.

Об этом 9 апреля сообщили Hurriyet Daily News.

По мнению декана медшколы университета Стамбула Туфака Тюкека, карантин на выходных недостаточен.

Медэксперт Осман Мюфтюоглу отметил, что ситуация только ухудшится, поскольку вирус активно передается между членами семей.

Согласно статистике Минздрава страны, за 7 апреля около 55 тысяч человек заболели короной.

Профессор Технического университета Карадениз из провинции Трабзон Фарук Айдын предложил ввести тотальный локдаун на время Рамадана. При этом власти планируют закрыть заведения питания в будние дни.

Рамадан начинается с 13 апреля и длится до 12 мая.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 7 апреля отметил, что хочет снизить число заболевших на время Рамадана.

Напомним, что ранее 5 апреля, на Филиппинах мужчина умер после "наказания" за нарушение карантина.