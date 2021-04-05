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Полицейские наказали нарушителя карантина 300 приседаниями: мужчина скончался

Полицейские наказали нарушителя карантина 300 приседаниями: мужчина скончался
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф Фото: BBC

На Филиппинах мужчина скончался после "наказания" за нарушение карантина. 

Об этом пишет BBC.

В сообщении указано, что Даррен Манаог Пенаредондо вышел купить воды после 18:00, но был остановлен полицейскими вместе с другими нарушителями комендантского часа. 

В качестве наказания силовики заставили их синхронно присесть 100 раз, а если кто-либо собьется, то придется начать заново. В итоге они выполнили около трехсот приседаний. 

По данным брата мужчины, тот вернулся домой лишь в 6 часов утра. Весь следующий день он страдал от болей при попытке двигаться, а потом и вовсе потерял сознание и умер. 

Происшествие произошло в провинции Кавите на острове Лусон, который находится под строгой изоляцией для предотвращения распространения коронавируса. 

После смерти мужчины, глава местной полиции заявил, что физических наказаний для нарушителей карантина не будет, вместо этого будут применяться словесные выговоры. 

Группа правозащитников Human Rights Watch неоднократно сообщала, что на островном государстве силовики часто злоупотребляют наказаниями за нарушение карантина. Поступали сообщения, что нарушителей сажали в клетки для собак, а других оставляли под палящим солнцем. 

Президент Филиппин приказал полиции расстреливать нарушителей карантина

Как сообщалось ранее, в Киеве 5 апреля был введен локдаун. Однако мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что если он не даст результатов, то власти могут объявить чрезвычайное положение

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Филиппины, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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