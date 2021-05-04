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В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)

В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
07:49 Сегодня Телеграф Фото: bosphorussorgun.com

В Турции, где до 17 мая действует жесткий карантин из-за коронавируса, разгорелся громкий скандал из-за вечеринки в пятизвездочном отеле. Несмотря на то, что введенные ограничения не касаются туристов, 3 мая в районе Манавгат в Анталии закрыли отель Bosphorus Sorgun.

Дело в том, 2 мая в отеле устроили пасхальное представление для отдыхающих из Украины, Беларуси и России. На мероприятии отдыхающие были без масок. Видео происходящего попало в сеть и в отель сразу же приехали для разбирательств.

Губернатор Анталии Эрсин Языджы в эфире одного из телеканалов заявил, что отель закрыли, а у владельцев забрали туристический сертификат. Гостям заведения придется продолжить свой отдых в других отелях.

Работающая в другом отеле украинца рассказала ресурсу "Страна", что скандальное видео в сеть выложил аниматор из Украины.

"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок", - сообщила она.

По словам девушки, обнародовавшего видео парня якобы ранее уволили из отеля Bosphorus Sorgun и он сделал это в отместку. Также есть версия, что парня "подослали" конкуренты.

"Турки еще больше начали возмущаться, почему они сидят на локдауне без работы, на улицу могут выйти лишь до ближайшего магазина, за отсутствие маски штрафуют, в то время как "русские" (для них русские - и россияне, и украинцы), мол, устраивают алкогольные тусовки", - рассказала Оксана, добавив, что закрытие отеля могло стать показательной акцией.

Как сообщал "Телеграф", с 15 мая Турция отменяет обязательные ПЦР-тесты для туристов из 17 стран, в том числе и из Украины.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
Просмотры: 263

Все по теме:

Турция, Туристы, Отели, Вечеринки, Скандалы, Локдаун.
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