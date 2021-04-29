Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях
Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях
В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля
В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
Не ставший министром энергетики Витренко разоткровенничался о назначении в "Нафтогаз"
Не ставший министром энергетики Витренко разоткровенничался о назначении в "Нафтогаз"

Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах

Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

С четверга, 29 апреля, в Турции начался тотальный локдаун. Власти страны делают все, чтобы не сорвать курортный сезон.

Вспышка коронавируса вынудила государство пойти на крайние меры. В период с 29 апреля по 17 мая в стране вводится комендантский час с 19.00 до 5.00.Прекращают свою работу все организации и учреждения, в том числе учебные; сильно ограничиваются поездки междугородним  транспортом.

Однако, власти страны сделали исключение для иностранных туристов. После заявления МВД, информацию о поблажках для гостей подтвердили и в правительстве Турции.

Комендантский час не будет распространяться на иностранных граждан, находящихся в стране как туристы. Кроме того, специально для них, в стране будут работать магазины, гостиницы, общественный транспорт, музеи. Однако, магазины будут работать только до 17.00, а в воскресенье их вынуждены  закрывать.

Еще одной поблажкой для туристов станет отмена обязательных ПЦР-тесты для въезжающих из других стран. Это изменение начнет действовать с 15 мая для туристов из 17 стран, в том числе и из Украины, сообщает сайт турецкого лоукостера Pegasus.

Напомним, еще недавно в Турции думали над тем, чтобы полностью закрыть страну для туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Турция, Туризм, ПЦР-тесты, Локдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
02 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
03 Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
04 Кандидат экономических наук пошел на отчаянный шаг из-за Кивы (видео)
05 В сеть попала запись разговора Вилкула и Суркова после выборов в Раду-2014
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах
Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь