Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах

С четверга, 29 апреля, в Турции начался тотальный локдаун. Власти страны делают все, чтобы не сорвать курортный сезон.

Вспышка коронавируса вынудила государство пойти на крайние меры. В период с 29 апреля по 17 мая в стране вводится комендантский час с 19.00 до 5.00.Прекращают свою работу все организации и учреждения, в том числе учебные; сильно ограничиваются поездки междугородним транспортом.

Однако, власти страны сделали исключение для иностранных туристов. После заявления МВД, информацию о поблажках для гостей подтвердили и в правительстве Турции.

Комендантский час не будет распространяться на иностранных граждан, находящихся в стране как туристы. Кроме того, специально для них, в стране будут работать магазины, гостиницы, общественный транспорт, музеи. Однако, магазины будут работать только до 17.00, а в воскресенье их вынуждены закрывать.

Еще одной поблажкой для туристов станет отмена обязательных ПЦР-тесты для въезжающих из других стран. Это изменение начнет действовать с 15 мая для туристов из 17 стран, в том числе и из Украины, сообщает сайт турецкого лоукостера Pegasus.

Напомним, еще недавно в Турции думали над тем, чтобы полностью закрыть страну для туристов.