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Подарил айфон девочке и забрал обратно: звезда TikTok Волошин неудачно хайпанулся (видео)

Подарил айфон девочке и забрал обратно: звезда TikTok Волошин неудачно хайпанулся (видео)
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Волошина

Украинский блогер, звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин попал в неприятную ситуацию со своей маленькой фанаткой, а точнее - с мамой девочки.

Украинка опубликовала свою историю знакомства с тиктокером в Telegram-канале "Харьков Life", прикрепив видео.

"Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице, вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира?", - говорится в сообщении.

По словам женщины, парень подарил айфон ее дочери и снимал этот момент на видео, а когда трансляция закончилась, Александр попросил вернуть подарок и заявил, что это просто реквизит. Даже предложил 2000 грн, чтобы они никому про это не говорили.

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"Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У Александра Волошина просто нет совести и ничего святого, просто как так можно поступать, еще и с ребенком, я в шоке!", - говорит мама девочки.

После инцидента Александр удалил свой аккаунт в TikTok, а его страница в Инстаграме была закрыта. При этом Волошин написал в био, чтобы люди не спешили делать выводы.

"Вы не знаете всей правды. Как можно всему верить?", - написал парень.

Отметим, что тиктокер часто делает короткие видео с некоторыми украинскими звездами, такими как Пота, Каменских, Макс Барских.

Фото: Инстаграм

 

В сети негодуют.

Ранее "Телеграф" писал о блогерше из Киева "ttiisshhiinnaa", которая разгромила с друзьями номер в одной из столичных гостиниц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

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Блогеры, TikTok, Александр Волошин.
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