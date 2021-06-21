"Действовать от сердца - самое важное": Андрей Шатырко прокомментировал возможный роман Стужук

Последние полгода сеть гремела новостями о возможных отношениях скандального блогера Софии Стужук и экс-участника "Холостячки" Андрея Шатырка. Певец был частым гостем в доме у Софии и даже успел подружиться с ее детками, которых периодически задаривал подарками.

Помимо этого, пара вместе отправилась в Лос-Анджелес, чем только подогрела слухи об их романе.

По возвращению с Штатов София все же решила расставить все точки в их отношениях с Андреем, особенно после того, как она показалась в объятиях неизвестного мужчины. Оказывается, что Андрей и Соня состоят только в дружеских отношениях, но никак не в партнерских.

20 июня София опубликовала пост, в котором снова предстала в объятиях того же неизвестного мужчины и еще четверых молодых парней. Как написала Стужук в посте эти фото были сделаны в Амстердаме.

"Загадала космонавта, а получила сразу 5" - добавила блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Стоит отметить, что Андрей Шатырко в комментариях под этим постом отметил, что ему очень нравится в Софии "это качество - уметь идти за чувствами, а не за общественным мнением или от "ума".

Помимо этого, 20 июня прошла церемония Blogger Awards 2021, в которой София и Андрей одержали победу в номинациях "Блогер года" и "Лучший мужской блог" соответственно. Отметим, что на сцену получать свою награду Стужук вышла в компании Шатырка, а после они вместе отправились отмечать победу.

Ранее, "Телеграф" писал, что Софии Стужук досталось от россиян за поздравление с Днем матери 9 мая.