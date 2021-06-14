Стужук оказалась в объятиях красавца и разоткровенничалась о своих отношениях с Андреем Шатырко

Известный блогер София Стужук перестала держать в неведении своих поклонников. После того, как девушка не захотела ответить на вопрос о ее возможных романтических отношениях с участником первого сезона проекта "Холостячка", блогером и певцом Андреем Шатырко, София оказалась в объятиях неизвестного мужчины.

Видео блогер поделилась в сториз Инстаграма.

Судя по новом посту Стужук в соцсети, подписчики, которые надеялись на ее роман с Андреем, завалили блогера вопросами, как сама выразилась София, почему "выбрала не того, бросила Андрея".

Девушка, которая является мамой троих прекрасных детей, написала, что изначально шансов выбрать Шатырко у нее не было в принципе, потому что это было изначально договорено. Красавица добавила, что певцу нравится совсем другой типаж женщин, так же, как и ей мужчин.

"Мы в статусе друзей/близких людей/ да хоть в братско-сестринских отношениях, но не в партнёрских. Такая была договорённость. В какой-то момент, если что, я даже залипла от нашего реально идеального взаимодействия. Но обоюдным решением было оставаться как есть", - поделилась София, отметив, что у нее с Андреем действительно теплые отношения: он поддерживал ее в съемках нового проекта и они просто хорошо проводили время.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Напомним, что украинскому блогеру Софии Стужук досталось от россиян за поздравление с Днем матери 9 мая.