София Стужук прокомментировала свои отношения с участником "Холостячки" Андреем Шатырко

В сети все чаще появляется информация о романе скандальной блогерши Софии Стужук и одного из самых ярких участников романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко. Пара часто появляется вместе, и у друг друга на страницах в соцсетях.

Андрей частый гость в доме у Софии. Он уже успел подружиться с ее детками, которых периодически задаривает подарками.

На своей странице в Инстаграм Стужук запусила вопросник для своих подписчиков и естественно, что самым распространенным вопросом стал - "вместе ли София и Андрей". И блогер таки решила ответить, но ответ был не совсем точным.

"Всему свое время" - написала София, прикрепив совместный снимок к сторис.

Также отметим, что ранее Андрей Шатырко у себя на странице опубликовал историю, в которой сообщил, что в его жизни есть девушка, что ему нравиться.

Что еще интересно, София и Андрей вместе с детьми блогерши отправились в Лос-Анджелес. Причину такого решения Стужук в принципе не объяснила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Напомним, что со дня, когда от коронавируса скончался муж Софии Стужук - Дмитрий прошло пол года. Хоть и блогер заявила, что находилась с ним в процессе развода, те публикации после ее кончины ставили эту новость по сомнение.