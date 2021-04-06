"Курс молодого бойца": Андрей Шатырко продолжает подогревать слухи о романе с Софией Стужук

В сети уже не раз всплывало, что скандальная блогер София Стужук завела роман с экс-участником романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко. Пара пока никак не комментирует этот слух, но продолжает публиковать совместные фото и видео, которые сопровождаются нежными словами и сердечками.

Также София заинтриговала своих подписчиков скрином любовной переписки, которую естественно связали с Шатырко.

Андрей - постоянный гость в доме у Софии. Он часто балует ее деток, Давида, Лолу и Оливию, подарками.

На днях, София снова опубликовала несколько видео на своей странице в Инстаграм, на которых показала очередной визит Шатырко в ее дом. Андрей привез вкусные подарки и провел весь вечер, играя с ними.

А поздним вечером он вместе с Софией укладывал малышей спать. Они вместе читали детям сказку.

Ранее, "Телеграф" писал, что помимо задаривания подарками детей Стужук, Шатырко не забывает и Софии. До отъезда блогерши в Стамбул, где она сделала операцию по увеличению груди, Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон.