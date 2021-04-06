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"Курс молодого бойца": Андрей Шатырко продолжает подогревать слухи о романе с Софией Стужук

"Курс молодого бойца": Андрей Шатырко продолжает подогревать слухи о романе с Софией Стужук
09:55 Сегодня Телеграф

В сети уже не раз всплывало, что скандальная блогер София Стужук завела роман с экс-участником романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко. Пара пока никак не комментирует этот слух, но продолжает публиковать совместные фото и видео, которые сопровождаются нежными словами и сердечками. 

Также София заинтриговала своих подписчиков скрином любовной переписки, которую естественно связали с Шатырко. 

Андрей - постоянный гость в доме у Софии. Он часто балует ее деток, Давида, Лолу и Оливию, подарками. 

На днях, София снова опубликовала несколько видео на своей странице в Инстаграм, на которых показала очередной визит Шатырко в ее дом. Андрей привез вкусные подарки и провел весь вечер, играя с ними.

А поздним вечером он вместе с Софией укладывал малышей спать.  Они вместе читали детям сказку.

Ранее, "Телеграф" писал, что помимо задаривания подарками детей Стужук, Шатырко не забывает и Софии. До отъезда блогерши в Стамбул, где она сделала операцию по увеличению груди, Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

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Блогер, София Стужук, Андрей Шатырко.
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