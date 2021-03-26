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Скандальная украинская блогер Стужук увеличила грудь после третьих родов: фото "до" и "после"

Скандальная украинская блогер Стужук увеличила грудь после третьих родов: фото "до" и "после"
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Sofia Stuzhuk

25-летняя украинская блогер София Стужук, которая недавно поразмыслила об успешности женщины, удивила своих поклонников, показав результаты пластической операции по увеличению груди до четвертого размера.

Пластику скандальная девушка сделала еще 23 марта, а фото после подтяжки опубликовала в Инстаграме только через пару дней.

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"Да-да, зайки, вы не ошиблись. Годы убеждения себя, что то, что природно - то красиво и попыток принятия. N раз смущениях во время $€к$а, что мои сисюли стучат по "его" подбородку и свисают как сосули или что лёжа на бочку сися утекла. Постоянные поиски подходящих топов и переживания а ничего ли никуда не вывалилось", - рассказала блогер, сопроводи новый пост в соцсети результатами.

Стужук призналась, что это было ее мгновенные решением, но целый месяц она готовилась к этому морально: "Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта. Да, поменяла мнение. И теперь не нужно убеждать саму себя и других, что и так красиво".

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Фото Софии Стужук "до" и "после" увеличения груди:

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Напомним, наибольшую известность София Стужук получила после смерти бывшего мужа, также успешного блогера Дмитрия Стужука, который умер от осложнений коронавируса. 25-летняя девушка воспитывает троих маленьких детей.

В последнее время ей приписывают роман с участником проекта "Холостячка", музыкантом Андреем Шатырко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Операции, Пластика, София Стужук.
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