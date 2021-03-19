Жаркие объятия и золотой кулон в подарок: София Стужук похвасталась очередным презентом от Андрея Шатырко

София Стужук все чаще и чаще появляется на страницах различных СМИ. Только если большинство новостей о блогерше немного негативные и связаны с ее заявлениями о поедании плаценты и домашних родах, то в этот раз повод другой - более романтичный.

В сети уже появлялась информация, что София закрутила роман с участником реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, который задарил ее детей подарками. Также поводом для слухов стали милые совместные снимки пары, и одновременные "неоднозначные" сторис в Инстаграме о том, что и Шатырко и Стужук влюблены.

Позже, София опубликовала скрин вероятно любовной переписки, на которой увы не видно, кто адресат, однако сеть свои выводы сделала.

19 марта на страничке блогера в Инстаграм появились новые видео, которые только подогрели слухи о ее романе с Шатырко. Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон. Стоит отметить, что на видео слышно, как он просит у Софии прощения за то, что не уделял ей достаточного внимания.

Напомним, что со дня, когда от коронавируса скончался муж Софии Стужук - Дмитрий прошло всего пять месяцев. Хоть и блогер заявила, что находилась с ним в процессе развода, те публикации после ее кончины ставили эту новость по сомнение.

Также, стоит отметить, что ни Дмитрий, ни София не верили в коронавирус, о чем писали у себя в соцсетях. После получения позитивного теста Дмитрий таки "признал" то, что ковид реален, а вот София спустя месяц после его смерти снова начала заявлять, что причиной скоропостижной кончины мужа был не коронавирус.