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Жаркие объятия и золотой кулон в подарок: София Стужук похвасталась очередным презентом от Андрея Шатырко

Жаркие объятия и золотой кулон в подарок: София Стужук похвасталась очередным презентом от Андрея Шатырко
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

София Стужук все чаще и чаще появляется на страницах различных СМИ. Только если большинство новостей о блогерше немного негативные и связаны с ее заявлениями о поедании плаценты и домашних родах, то в этот раз повод другой - более романтичный.

В сети уже появлялась информация, что София закрутила роман с участником реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, который задарил ее детей подарками. Также поводом для слухов стали милые совместные снимки пары, и одновременные "неоднозначные" сторис в Инстаграме о том, что и Шатырко и Стужук влюблены. 

Позже, София опубликовала скрин вероятно любовной переписки, на которой увы не видно, кто адресат, однако сеть свои выводы сделала. 

19 марта на страничке блогера в Инстаграм появились новые видео, которые только подогрели слухи о ее романе с Шатырко. Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон. Стоит отметить, что на видео слышно, как он просит у Софии прощения за то, что не уделял ей достаточного внимания. 

Напомним, что со дня, когда от коронавируса скончался муж Софии Стужук - Дмитрий прошло всего пять месяцев. Хоть и блогер заявила, что находилась с ним в процессе развода, те публикации после ее кончины ставили эту новость по сомнение. 

София Стужук в слезах поделилась воспоминаниями о покойном муже

Также, стоит отметить, что ни Дмитрий, ни София не верили в коронавирус, о чем писали у себя в соцсетях. После получения позитивного теста Дмитрий таки "признал" то, что ковид реален, а вот София спустя месяц после его смерти снова начала заявлять, что причиной скоропостижной кончины мужа был не коронавирус.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Блогер, София Стужук, Андрей Шатырко.
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