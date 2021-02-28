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Звезда "Холостячки" задобрил подарками детей скандальной блогерши Софии Стужук

Звезда "Холостячки" задобрил подарками детей скандальной блогерши Софии Стужук
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Имя Софии Стужук в последнее время все чаще на слуху. Скандальная блогерша "засветилась" на всю страну своими заявлениями о поедании плаценты и домашних родах.

22 февраля дочери Софии Лоле исполнилось 3 года. Отметить день рождение малышки Стужук и дети отправились в теплые Дубаи. Яркими снимками блогер поделилась на своей странице в Инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

А 28 февраля София удивила своих подписчиков совместными снимками с одним из участников романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко. В частности, Андрей прислал кучу подарков ее детям. Видео с распаковкой малышами подарков поделилась Стужук у себя в Инстаграм-сторис.

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Также в сторис обоих можно увидеть намеки на то, что между Шатырко и Стужук нечто больше, чем просто дружба. На странице в Инстаграм Андрей сообщил своим подписчикам, что влюблен.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук рассказала, как проходила тест на коронавирус в Дубае, и чем он отличается от проведения теста в Украине.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Подарки, Блогер, София Стужук, Андрей Шатырко.
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