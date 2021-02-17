"Пойду ладан пососу": Маша Ефросинина рассказала о методах лечения Софии Стужук

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что ее сын Саша принес из садика простуду, которой заразилась и сама. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм в сторис.

На днях телеведущая взяла интервью у скандального блогера-миллионника Софии Стужук, о чем также рассказала у себя на странице в Инстаграм. Видимо во время съемки она уже была с насморком, так как Стужук начала ее "лечить".

София посоветовала Маше от простуды ладан.

"Пойду пососу ладан по такому поводу. И от горла, и от коментов" - говорит в сторис Ефросинина.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук поразила новыми откровениям о родах и поедании плаценты.