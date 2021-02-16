София Стужук поразила новыми откровениям о родах и поедании плаценты

Блогер-миллионник София Стужук в последнее время все больше и больше на слуху. После трагических событий в Ровно, когда во время домашних родов не выжила роженица, на Софию вылилось очень много хейта.

Так, как Стужук сама рожала дома, ее имя и всплывает во время подобных историй.

Несколько месяцев девушка не давала никаких интервью, а после очередной волны хейта решила рассказать программе "Зірковий шлях" и о смерти роженицы, и о домашних родах, и о поедании плаценты.

София уверяет, что к смерти женщины и з Ровно ни она, ни ее доула никак не причастны. И даже больше, она заявила, что будет в суде добиваться того, что это клевета.

Стужук также объяснила в чем польза поедания своей плаценты. Это не значит что нужно в прямом смысле есть ее. Так, как в плаценте очень много витаминов и полезных веществ, она очень полезна и для женщины. Сама София принимает плаценту, которую ей закапсулировали.

Напомним, что ранее, София Стужук извинилась перед врачами и обвинила СМИ в очернении ее имени.