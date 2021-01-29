Делилась потрясающим опытом: блогерша Стужук ошарашила новым заявлением про гибель роженицы в Ровно (видео)

Блогер София Стужук, которую обвинили в гибели 34-летней роженицы, умершей во время домашних родов в Ровно, извинилась перед врачами и обвинила СМИ в фотошопе.

Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram.

Стужук еще раз отметила, что не имеет никакого отношения к гибели молодой женщины и извинилась перед врачами.

"Я никого не хотела обидеть, я никого не хотела обесценить. Я не имею никакого отношения к этой ситуации", - сказала она, отметив, что к ситуации с гибелью роженицы ее приплели невольно.

По словам Стужук, СМИ таким образом пытаются очернить ее имя.

"Дошло до того, что они (СМИ, - Авт.) прифотошопливают мое лицо к картинкам, где с одной стороны - младенцы, а с другой - могильные кресты. А все потому, что никакого другого контента у СМИ нет", - уверена блогер.

Она настаивает на том, что она ничего не делала плохого, кроме того, что, как любой другой блогер делилась "своим потрясающим опытом".

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Напомним, блогер София Стужук прославилась тем, что в Instagram со своими подписчиками делилась опытом родов своих детей, которые появились на свет дома. По этой причине после смерти роженицы в Ровно ее начали обвинять в ее гибели.

Как сообщал "Телеграф", после обвинений в свой адрес, Стужук отреагировала на ЧП в Ровно, развеяв слухи о том, что во время родов умершей роженицы присутствовала ее доула Джамиля.

Отметим, что эта история вызвала настолько большой резонанс, что акушер-гинеколог Наталья Яремчук пригласила Софию Стужук в операционную.