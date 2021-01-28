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"Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную

"Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную
19:38 Сегодня Телеграф фото: Наталья Яремчук/Facebook

Практикующий акушер-гинеколог Наталья Яремчук на показательном примере объяснила, почему не удалось спасти 34-летнюю роженицу, умершую во время домашних родов в Ровно и почему не стоит слушать блогеров, таких как София Стужук, которая открыто пропагандирует роды в домашних условиях.

Об этом доктор написала на своей Facebook-странице.

"Когда-то, очень давно, когда я была еще врачом интерном, привезли беременную женщину с кровотечением - отслойка плаценты на фоне полного благополучия.  Дежурная акушер-гинеколог всю ночь боролась с кровотечением в операционной. Кровь из матки обычно вытекает, как из открытого крана. Непрерывной струей. И спасительного вентиля - нет! Есть только мастерство врача, его железная воля, упорство и сумасшедшее желание - спасти, потому что спасать - это его работа!" – рассказала о случае в своей многолетней практике врач.

По ее словам, тогда эту женщину спасли, потому что скорая помощь ехала по встречной полосе, сопровождаемая милицией и ни секунды драгоценного времени потеряно не было.

Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов

При этом по словам Яремчук, доктор, спасший жизнь этой роженице, через три года умер.

"…она, молодая и красивая, умрет ночью во сне на диванчике в ординаторской, поджав ноги и, как ни странно, улыбаясь. Инфаркт", - поделилась доктор, отметив, что об этом случае никто не написал в газетах.

А через двадцать пять лет, продолжила Яремчук, в роддом привезут полностью обескровленную женщину после домашних родов, но вот ее уже спасти не удастся.

"Привезут поздно. И ее не спасут, потому что время для спасения безвозвратно ушло вместе с кровью, которая вытекала в течение трех часов дома на глазах духовной акушерки", - продолжила она, отметив, что тому виной "блогеры, которые считают, что они вправе давать оценку действиям врача".

Доктор не скрывает своего удивления – блогеров слушают больше, чем врачей.

"Великих экспертов-блогеров, приглашаю в операционную помочь мне, всего лишь, снять халат. Но у них даже это не получится! Потому что развязать узлы, пропитанные кровью, наманикюренными пальчиками очень тяжело, да и запах пота, страха, крови и адреналина, забивающий любую нишевую парфюмерию, выдержит не каждый. Хотя тазик, если начнет тошнить - у нас есть", - не без сарказма написала Яремчук.

Напомним, блогер София Стужук прославилась тем, что в Instagram со своими подписчиками делилась опытом родов своих дочерей, которые появились на свет дома. По этой причине после смерти роженицы в Ровно ее начали обвинять в ее гибели.

Как сообщал "Телеграф", после обвинений в свой адрес, Стужук отреагировала на ЧП в Ровно, развеяв слухи о том, что во время родов умершей роженицы присутствовала ее доула Джамиля.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Ровно, Блогеры, Смерти, Роженицы, София Стужук, Наталья Яремчук.
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