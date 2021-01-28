Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов

Уже несколько дней подряд в Украине обсуждается смерть 34-летней роженицы, случившуюся в Ровно. Напомним: женщина решила рожать не в стенах медицинского учреждения, а в домашней обстановке, в присутствии супруга и с поддержкой доулы, так называемой "духовной акушерки". Но в процессе естественных родов что-то пошло не так – ребенок появился на свет здоровеньким, крупненьким, а вот у роженицы открылось сильное послеродовое кровотечение. Позже выяснилось – вызывать "скорую" близкие не спешили, якобы, так хотела сама женщина, не осознавая опасности своего состояния. Спасти маму медикам не удалось, потому что драгоценное время было утеряно. Новорожденный и старший, семилетний ребенок, остались без мамы. Пока полиция, открывшая уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"), выясняет, кто виноват в случившемся, "Телеграф" решил разобраться, почему так случилось и можно ли рожать дома без печальных последствий.

Когда к боли добавляется унижение...

Чем отличаются разговоры "чисто" женских и "чисто" мужских компаний? Правильно, тематикой. И если представители сильного пола обсуждают политику, футбол, машины, рыбалку и прочие мужские хобби, то прекрасная половина человечества возрастом от 17-ти и старше обязательно коснется темы родов. Даже если сама женщина еще не вынашивала ребенка, то она уже знает об этом опыте от мамы, бабушки, тетушки, старшей сестры или подруг. При этом, если у всех роды были благополучными, то обсуждение не затянется. Но если у кого-то были роды, осложненные хроническими заболеваниями, непредвиденными ситуациями или, к примеру, поперечным предлежанием плода, то негативные воспоминания долго не иссякнут.

Еще большей убедительностью пользуются истории, рассказанные после фразы "А вот еще был случай..." – обычно драматические. И уж, конечно, в компании не упустят рассказать об отношении к роженицам врачей и промахах младшего медперсонала. Некоторые женщины с содроганием вспоминают о своем пребывании в стенах роддома, где они в самые сложные минуты оказывались практически без внимания, столкнулись с игнорированием своих просьб и акушерским насилием, непрофессиональным или устаревшим подходом, откровенным хамством и вымогательством. Испытав ужасную боль и унижение, а то и получив на руки травмированного в родах младенца, украинки порой зарекаются не только рожать впредь, но даже жить интимной жизнью. Вслед за этим часто рушатся семьи. Но ведь нас окружают тысячи здоровых детей разного возраста – следовательно, рожать, все-таки, возможно? Вот на этом утверждении и базируются различные теории и практики “иных” родов, как, например, роды в воде, вертикальные роды или роды дома. Которые, без сомнения, имеют право на существование и успешно применяются в различных странах, в том числе и в Украине.

Особое доверие вызывает чей-то личный положительный опыт, особенно, когда он еще расписывается эмоционально и преподносится красиво – с "презентацией", как сказали бы повара. Одним из таких популяризатор родов в домашней обстановке является известная (5 млн подписчиков!) инстаблогерша София Стужук, имеющая троих маленьких детей, двое из которых как раз и появились на свет вне больничных стен.

Где можно покричать и повыть?

На стенах родзала кафель, который помнит еще времена генсека Брежнева, три истертых металлических кресла для родов, набор медицинских инструментов, пугающих одним своим видом, бестактные санитарки, акушерка с командным голосом… Или же ванная с теплой водой, ароматические свечи, ласкающая слух музыка, заботливый муж и человек, которому ты полностью доверяешь, убеждающий: "Не волнуйся, будет больно, но ты расслабься и слушай свой организм!". Какой вариант предпочтительнее для вас? Понятное дело, второй, так как хочется спокойствия, уверенности и заботы.

Вышеупомянутая София Стужук к своим вторым и особенно третьим родам готовилась заблаговременно. Была и морская соль для бассейна, и цветы, и свечи, и заботливый муж, делавший массаж поясницы... Для третьих был даже приглашен фотограф, чтобы трогательные моменты сохранить для будущего. Ну и, конечно, чтобы выставить не один красивый пост в Инстаграме.

На снимках – эффектная София, демонстрирующая боль от схваток, но провозглашающая: "Роды – это прекрасно!". Под постами – тысячи комментариев. От лаконичных сердечек и "лайков", восторженных дифирамбов "героической" женщине, решившейся рожать дома, до длинных повествований о собственных родах в государственных больницах и бранью в адрес акушеров.

"Молодец, это гораздо лучше, чем в больнице, все свое, все родное, так морально легче, вы молодец, не каждая на такое решится".

"Супер, прочитала не отрываясь. Хотя сама уже дважды рожала, но словно заново пережила".

"Просто не верится, что все это происходит сейчас в наше время, все летят в дорогие клиники и платят кучу бабла, а тут просто молодая девчонка с такими знаниями колоссальными берет и рожает дома. Сказать, что я в шоке – не сказать ничего. Софи – ты большая молодец".

"Блин, дома хоть покричать и повыть можно".

Или вот: "Жесть. Почитала и вспомнила свои адские роды, думала, реально умру, такие болезненные были схватки... Страшно рожать снова...".

"Процесс из мира эльфов и гномов"

На сотню вышеперечисленных – редкие вкрапления комментариев с оценкой возможных рисков: "Очень опасная штука – рожать, по-моему. Из личного опыта – я думала, что сильная и рожу сама, но силы закончились и родовая деятельность тоже, потому срочно вытаскивали ребенка вакуумом. Если бы не вакуум, то страшно подумать, что бы было. А сколько так раньше умирали рожениц, так как не могли им ничем помочь?".

"За такие посты не только блокировать нужно, а еще и к уголовной ответственности привлечь – за такую пропаганду".

"Ужас! Такой риск. Жаль вас".

То есть, часть комментаторов все-таки понимает, что в родах не все бывает гладко, и вот тут очень нужны бывают профессиональные знания и навыки, приобретаемые десятилетиями, современная аппаратура, лекарственные препараты, а порой и запас крови. Все то, чего не оказывается дома и без чего возможны летальные исходы как для ребенка, так и для роженицы – как и произошло в Ровно.

"Соня, спасибо, что делишься. Очень полезно почитать личный опыт человека, взявшего ответственность за свои роды на себя", – благодарит одна из подписчиц.

"Вот за что я люблю соцсети. Вы для меня новый мир сейчас открыли, – восторженно пишет молодая девушка. – Я не рожала еще. И, соответственно, не интересовалась этой темой особо. Но давно и перманентно недолюбливаю наше медицинское обслуживание. Домашние роды были для меня совершенно загадочным процессом из мира эльфов и гномов, но ваш пост приоткрыл завесу тайны и впустил в сердце надежду, что можно родить ребенка иначе, без непредсказуемых решений врачей и сражений за право выбирать, что лучше для меня и моего ребенка".

"А мне кажется, что вы неосознанно можете задать моду на роды дома... А потом вам будут звонить с МОЗ и качать головой "София, ну зачем же вы так?" Быть блогером слишком ответственно сегодня", – предостерегает еще одна дама.

И такая мода действительно существует: когда вместо врача в медицинском халате как удобнее лечь, правильно дышать и когда тужиться подсказывает доула – духовная акушерка. Человек, которому будущая мама доверяет и чьи подсказки готова выполнять. Правда, это совершенно не отменяет присутствия врачей или, по крайней мере, их готовности приехать на выручку в случае необходимости.

Кто же эта таинственная мусульманка?

Но что объединяет модного блогера и скончавшуюся в Ровно женщину? Как уверяют некоторые источники, это не только “роды дома”, но и, собственно, одна и та же доула по имени Джамиля. Официально имени помощницы полиция не называет, только уточняет: "Женщина, которая находилась с роженицей в квартире, в свое время также рожала дома. Она проживает в Киеве, находилась в дружеских отношениях с умершей, и имеет иное вероисповедание. Жительница пригласила ее присутствовать на родах".

А вот как отзывается о своей духовной акушерке София Стужук: "Моя @jamilya_rodibio – самый светлый человек в моей жизни. Которую я чудом нашла в группе о доулах в Фейсбуке 3 года назад, когда у меня была замершая беременность, которую мне и помогла прожить Джамиля. Оказалось, она еще и из Киева. Еще с тех пор я уже знала, что все следующие роды хочу проживать с ней. Так мы вместе рожали Лолу и в этих родах она также была моим “путеводителем”. Джамиля имеет высшее образование акушера-гинеколога и более 10 лет опыта сопровождения в домашних родах. Она мусульманка, поэтому не показывает себя. В жизни это самый светлый, приятный и теплый человек. Ей 34 и она мама уже 5-х деток".

Впрочем, 27 января София выступила в Инстаграме с заявлением, что "Джамиля к ровенской истории не имеет никакого отношения, это точно была не она". А еще яро убеждала своих фанатов в том, что "в роддомах роженицы тоже умирают", что "на самом деле женщина умерла не в домашних родах, а уже в больнице", что именно “в больнице ничего не предприняли, чтобы ее спасти".

И нарвалась на критические отзывы: "Проанализируй сказанное тобой. Значит, показывать на всю страну роды и вещать за них, говоря, что только так мы берем ответственность на себя – это не пропаганда? Да, роженица должна думать своей головой, куда и на что идет, но и блогерам не мешало бы фильтровать то, что они несут",

"Это действительно страшно слышать и наблюдать, как недалекого ума люди копируют каждое ее движение. Верят каждому слову. Полнейшее зомбирование”, “Поддерживаю!!!!! Несет бред, и сама этого не понимает!!!" и даже предупреждение: "А вот создание ложного алиби – уже соучастие в преступлении".

"Телеграф" попытался связаться с доулой Джамилей, чтобы уточнить, как на самом деле происходили события. Но на наше предложение пообщаться ответила модератор по имени Ирина и слегка нервно отреагировала, что у нее есть доказательства, что во время печально известных родов Джамиля находилась в Киеве. Надеемся, что нам все же удастся пообщаться с духовной помощницей, которой довелось оказаться в сложной ситуации.

Сама же София Стужук вчера на своей странице в Instagram вышла в прямой эфир, где ответила на нападки в свою сторону, а также сделала публикацию с комментарием: "Мне бесконечно жаль, что такие ситуации случаются. Я как никто знаю, как это терять близких. Искренне выражаю свои соболезнования всем, кто с подобным столкнулся. Но не буду терпеть буллинг". Но к моменту выхода этого материала публикации по ранее доступному адресу уже не было.

Мы еще вернемся к этой теме в следующих материалах. Приглашаем к дискуссии читательниц и экспертов в этом вечном, как жизнь, вопросе.