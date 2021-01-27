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Среда, 27.01.2021
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Софию Стужук обвинили в гибели роженицы из Ровно

Софию Стужук обвинили в гибели роженицы из Ровно
15:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

23 января в Ровно произошла трагедия. Во время домашних родов умерла 34-летняя роженица.

Это событие вызвало бурное обсуждение в сети, которое привело к тому, что многие пользователи начали обвинять в случившемся блогершу Софию Стужук.

А все потому, что своих дочерей София рожала дома, после чего делилась своим опытом со своими подписчиками в Инстаграм и Ютуб, публикуя фото и видео родов. Из-за пропаганды домашних родов на нее и обрушился шквал негативных комментариев, оскорблений и обвинений.

София Стужук

София Стужук

Софию Стужук обвинили в смерти роженицы

Комментарии на странице Стужук

Домашние роды

Девушка решила ответить на нападки хейтеров и прокомментировать со своей точки зрения то, что случилось с умершей женщиной. Для этого она провела прямой эфир в Инстаграме, а после опубликовала видео на своей страничке, чтобы каждый интересующий мог ознакомиться.

Кто такая блогер София Стужук

В своем эфире София опровергла слухи, что во время родов женщины из Ровно присутствовала ее доула Джамиля. Девушка утверждает, что ее "родовая наставница" в это время была в Киеве, да и в общем не выезжает на роды за пределами столицы. Также, Стужук уточнила, что по факту клеветы будет вестись судебное разбирательство.

София попыталась разложить по полочкам ситуацию, которая случилась с умершей роженицей. Девушка пришла к выводу, что в ее смерти виноваты таки врачи, которые не смогли спасти женщину. А чтобы отвести от себя ответственность, приплетают несуществующие факты, да и вовсе "могут циферку к гемоглобинчику подписать". Стужук акцентирует внимание на то, что умерла роженица не дома, а в больнице. Значит - виноваты доктора.

Блогер отметила, что якобы врачи скорой и после в роддоме отказывались слушать родственников погибшей, и не вливали ей нужную кровь, зная группу и резус только со слов мужа. Плюс ко всему, София уверяет, что никакого кровотечения у женщины не было, а то, что им называют, так это естественные выделения при родах.

Я хочу все начать с чистого листа  - блогер София Стужук обратилась к подписчикам после внезапной смерти отца ее детей

Стужук призвала своих подписчиков посмотреть статистику смертности рожениц и новорожденных в роддомах, чтобы понять, что умирают женщины и их дети и в больницах под присмотром врачей.

Также София прокомментировала тот факт, что она якобы пропагандирует у себя в блоге домашние роды. Девушка опровергает эту информацию. Она считает, что, то, что она поделилась собственным опытом со своими подписчиками, еще не делает это пропагандой.

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Напомним, ранее София Стужук уже попадала на страницы СМИ с заявлениями, что коронавирус не страшен для здоровых людей, да и вовсе является выдумкой. А буквально за день после этого, от ковида скончался ее супруг Дмитрий Стужук.

Но, и это событие видимо никак не повлияло на мнение Софии, ведь спустя почти месяц после кончины мужа, блогер заявила, что Дмитрий умер не от коронавируса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, София Стужук.
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Софию Стужук обвинили в гибели роженицы из Ровно
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