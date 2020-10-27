Мне всего 25, я хочу все начать с чистого листа: блогер София Стужук обратилась к подписчикам после внезапной смерти отца ее детей

Популярный блогер София Стужук решила начать жизнь с нового листа.
Об этом девушка рассказала в своем Инстаграм.
По ее словам, за последние 5 лет она многому научилась и наделала много ошибок.
"Я знаю, где я была категорична, где резка, где реально осуждала, где сильно залипала. знаю, что противоречила сама себе", - говорит блогер, отмечая, что ей за это знатно прилетало, - "Я знаю, что где-то своими резкими высказываниями делала другим больно. Хоть и не сознательно. И не со зла совсем", - добавила Стужук.
Многое изменилось за прошедие годы. Софии всего 25 лет и она отмечает, что ей только предстоит познать многое.
"Сейчас в моей жизни через очень болезненный опыт происходит просто катастрофическая переоценка ценностей, которой когда-нибудь я буду готова делиться", - рассказывает она, говоря о смерти мужа Дмитрия.
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Я хочу начать с чистого листа ⠀ За эти 5 лет ведения блога и просто своей жизни и я много училась и много делала ошибок. Я знаю, где я была категорична, где резка, где реально осуждала, где сильно залипала. знаю, что противоречила сама себе. И мне за это знатно прилетало. Я знаю, что где-то своими резкими высказываниями делала другим больно. Хоть и не сознательно. И не со зла совсем. ⠀ Многое поменялось в голове и в сердце за эти годы. И мне всего лишь 25. И я только сейчас буду учиться как уравновесить жизненный опыт и мне ещё многое только предстоит познать. Сейчас в моей жизни через очень болезненный опыт происходит просто катастрофическая переоценка ценностей которой когда-нибудь я буду готова делиться. ⠀ Я хочу поблагодарить каждого, кто наблюдает со стороны, как я проживаю свой опыт тех, кто проживает мой опыт со мной. Кто искренне переживает, беспокоится, поддерживает. Тех, кто со мной уже давно и тех, кто присоединился недавно. Тех, кого я когда-либо задела не специально. Тех, кто со мной где-то был не согласен и даже тех, кто меня очень сильно не любит. И особенно тех, кто, не испытывая ко мне положительных чувств, смог проявить свое понимание, поддержать и даже просто промолчать в этой ситуации. ⠀ Я просто хочу, чтоб вы знали. Я всегда любила людей. Всех. Разных. С разными жизнями, ценностями, выборами, мировоззрением. Если вы когда-нибудь подойдёте ко мне лично в жизни - мы с Вами обнимемся. И я меньше всего хочу, чтобы кому-то из Вас было больно и плохо. Потому что я знаю, как это...когда больно и плохо. Простите меня за Всё. И Благодарю, что вы есть и что вы со мной. Обнимаю каждого мысленно Давайте жить дружно
Стоит напомнить, что ранее блогер София Стужук, сообщила о смерти мужа Дмитрия.