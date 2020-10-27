Мне всего 25, я хочу все начать с чистого листа: блогер София Стужук обратилась к подписчикам после внезапной смерти отца ее детей

Популярный блогер София Стужук решила начать жизнь с нового листа.

Об этом девушка рассказала в своем Инстаграм.

По ее словам, за последние 5 лет она многому научилась и наделала много ошибок.

"Я знаю, где я была категорична, где резка, где реально осуждала, где сильно залипала. знаю, что противоречила сама себе", - говорит блогер, отмечая, что ей за это знатно прилетало, - "Я знаю, что где-то своими резкими высказываниями делала другим больно. Хоть и не сознательно. И не со зла совсем", - добавила Стужук.

Многое изменилось за прошедие годы. Софии всего 25 лет и она отмечает, что ей только предстоит познать многое.

"Сейчас в моей жизни через очень болезненный опыт происходит просто катастрофическая переоценка ценностей, которой когда-нибудь я буду готова делиться", - рассказывает она, говоря о смерти мужа Дмитрия.

Стоит напомнить, что ранее блогер София Стужук, сообщила о смерти мужа Дмитрия.