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"Мне так жаль": блогер София Стужук разоткровенничалась о покойном муже

"Мне так жаль": блогер София Стужук разоткровенничалась о покойном муже
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм - София Стужук
София Стужук написала сильный пост в память об умершем от коронавируса муже.

Украинский блогер София Стужук посвятила еще один пост умершему мужу, в котором откровенно рассказала о своих переживаниях.

"Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше", - написала она. 

 
 
 
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Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья Но мы всегда уважали выборы друг друга Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук

Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

 

 Как известно, София Стужук является одной из самых известных украинских блогеров. В настоящий момент на ее страницу подписано более 5,4 миллионов человек.

Стужук активно выступала против вакцинации, и ранее часто говорила о том, что коронавирус это выдумка. Также она является противницей родов в больнице. Двух дочерей женщина родила в домашних условиях.

Ее муж, Дмитрий Стужук, в пятницу 16 октября скончался от COVID-19

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, София Стужук, Дмитрий Стужук.

Автор:

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