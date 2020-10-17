"Мне так жаль": блогер София Стужук разоткровенничалась о покойном муже

София Стужук написала сильный пост в память об умершем от коронавируса муже.

Украинский блогер София Стужук посвятила еще один пост умершему мужу, в котором откровенно рассказала о своих переживаниях.

"Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше", - написала она.

Как известно, София Стужук является одной из самых известных украинских блогеров. В настоящий момент на ее страницу подписано более 5,4 миллионов человек.

Стужук активно выступала против вакцинации, и ранее часто говорила о том, что коронавирус это выдумка. Также она является противницей родов в больнице. Двух дочерей женщина родила в домашних условиях.

Ее муж, Дмитрий Стужук, в пятницу 16 октября скончался от COVID-19.