"Бесценный опыт": София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем

Жена покойного Дмитрия Стужука показала совместные видео с мужем, чем растрогала сеть.

16 октября, популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, рассказала о смерти мужа Дмитрия. Позднее она выложила совместные видео с умершим мужем.

Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram-сториз.

Пользователей сети очень растрогало это видео. Многие также выражали слова соболезнований блогерше.

Стоит напомнить, что ранее в сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.