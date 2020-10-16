"Бесценный опыт": София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем

16 октября, популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, рассказала о смерти мужа Дмитрия. Позднее она выложила совместные видео с умершим мужем.
Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram-сториз.
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Не хотела бы прожить ничью другую. У меня идеальная. Люблю свою жизнь, своего мужа, своих детей и всё, что с нами происходит ⠀ Дальше будет только лучше⠀ А ещё благодарю все современные технологии и инстаграм за возможность хранить самые теплые моменты не только в воспоминаниях Решила, что хочу, чтоб это видео было и тут тоже Как Вам? ⠀ Скоро нас ждут новые прекрасные впечатления уже с новым составом Уже догадались, где?
Пользователей сети очень растрогало это видео. Многие также выражали слова соболезнований блогерше.
Стоит напомнить, что ранее в сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.