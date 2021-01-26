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Женщина три часа истекала кровью: домашние роды с «духовной акушеркой» закончились трагедией в Ровно

Женщина три часа истекала кровью: домашние роды с «духовной акушеркой» закончились трагедией в Ровно
08:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

23 января, в субботу , в Ровно произошла трагедия: женщина умерла во время родов в домашних условиях.

Об этом сообщили "RivneUnian". Умирала роженица в течение трех часов, скорую ей вызвали родственники. Все время с ней находилась женщина в мусульманской одежде. 

Выяснилось, что 34-летняя жительница стала на учет на 34-й неделе беременности, хотя положено делать это намного раньше.

"У нее была анемия, она была вегетарианкой", - рассказала главный врач роддома Светлана Муравская. Также она отметила: от лечения и некоторых медицинских обследований в амбулаторных условиях жительница отказывалась, что показала документально.

"По словам родственников, женщина родила в 15:15 дома. В роддом ее доставила скорая в 18:20 в состоянии агонии, то есть практически мертвой. Спасти ее не удалось", - отметила Муравская. 

Врач добавила, что умерла женщина вследствие кровотечения, которое не прекращалось в течение трех часов после родов. 

"Вместе с женщиной на домашних родах была так называемая "духовная акушерка", одетая в мусульманскую одежду. Духовная акушерка - это человек без медицинского образования, считает, что умеет и знает, как принимать роды, как они должны проходить. Но такая самоуверенность стоит роженицам жизни, как в этом случае, ведь с помощью обратились слишком поздно ", - рассказала главный врач.

Светлана Муравская отметила, что не стоит путать духовных акушерок с доулами, ибо последние - это помощницы при родах или партнерши, которые готовят беременную к родам и сопровождают их в медицинских учреждениях во время родов. 

"Даже во время карантина в учреждениях, в которых рожают, практика партнерских родов с мужчинами или доулой. За последние 20 лет это первый случай в нашем регионе, когда женщина сознательно пошла на домашние роды, отказавшись от квалифицированной медицинской помощи. Кто виноват в этом случае будет выяснять полиция ", - сказала врач.

Она уточнила: согласно украинскому законодательству рожать дома не запрещено, однако это слишком опасно как для здоровья и жизни самой роженицы, так и для здоровья и жизни новорожденного ребенка. 

О случае правоохранители узнали от медиков. В пресс-службе Национальной полиции отметили, что по факту смерти роженицы начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство с отметкой" несчастный случай ".

По предварительной информации у нее были вторыми. Первого ребенка женщина родила в медучреждении другого города. Во второй раз она родила мальчика весом 4 килограмма 570 граммов. Он находится в роддоме под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске Днепропетровской области женщина не дождалась приезда медиков и родила прямо на полу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Ровно, Роды.
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