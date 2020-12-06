Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв

В субботу, 5 декабря, в Новомосковске женщина не дождалась медиков и родила ребенка, который родился мертвым.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, около 7:50, в полицию позвонил врач Новомосковской центральной районной больницы. Он сообщил, что в родильное отделение доставили 35-летнюю женщину с мертвым младенцем.

Пострадавшая рассказала, что 5 декабря она находилась по месту жительства — в селе Евецко-Николаевка.

Около 3:00 она почувствовала боли в животе и вызвала скорую, предполагая, что роды уже начались. Женщина легла на пол в наиболее комфортном положении и ожидала медиков.

Но ребенок появился на свет до приезда медиков и не подавал признаков жизни. На теле девочки-младенца следов насильственной смерти не обнаружили.

Как сообщал "Телеграф", ранее в воскресенье, 29 ноября, в Киеве произошло серьезное ЧП: годовалая девочка попала в реанимацию с отравлением после того, как наелась грибов из пиццы, которую накануне заказали ее родители.