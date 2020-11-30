В Киеве годовалая девочка отравилась грибами из пиццы на вынос: детали ЧП

В воскресенье, 29 ноября, в Киеве произошло серьезное ЧП: годовалая девочка попала в реанимацию с отравлением после того, как наелась грибов из пиццы, которую накануне заказали ее родители.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

"Вчера вечером (29 ноября, - прим. ред.) поступил вызов с Дарницкого района с информацией, что у годовалой девочки открылась рвота", - уточнили медики.

По их словам, врачи, которые приехали на место инцидента, выяснили, что малышка ела лисички, которые были одним из ингредиентов пиццы, заказанной на вынос.

Ребенок с подозрением на острое отравление попала в реанимацию.