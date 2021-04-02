Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

Звезда "Холостячки" продолжает задаривать детей Софии Стужук подарками

Звезда "Холостячки" продолжает задаривать детей Софии Стужук подарками
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф

София Стужук резко ворвалась на страницы СМИ. После того как от коронавируса, в который София не верит, скончался ее супруг Дмитрий Стужук, и ее заявлениях о поедании плаценты и домашних родах, о ней начали говорить все больше и больше. Однако последние новости более романтические. 

Все чаще и чаще Софию Стужук замечают в компании звезды "Холостячки"Андреем Шатырко. На это намекают различные романтические совместные сторис. После София заинтриговала своих подписчиков скрином любовной переписки, которую сразу связали с Шатырко. 

Плюс ко всему Андрей провожал и встречал Софию в аэропорту со Стамбула, куда блогер отправилась на операцию по увеличению груди. 

После ее возвращения, Андрей снова стал постоянным гостем в доме Стужук. 2 апреля, София опубликовала в Инстаграм сторис видео, на котором видно, как Шатырко в очередной раз приехал к ее деткам с подарками. Однако в этот раз подарки были вкусные - пицца и батончики. 

Также, на их роман намекает и тот факт, что, видимо, пока Андрей остался с ее детками, София спокойно взяла его машину, и поехала по своим делам. 

Также, стоит отметить, что на своей странице в Инстаграм Андрей опубликовал милый пост, прикрепив к нему снимок с младшей дочерью Софии Стужук - Оливкой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНДРЕЙ ШАТЫРКО (@andrew_shatyrko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон. Парень таким образом извинялся за то, что уделял девушке мало внимания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

Все по теме:

Холостячка, София Стужук, Андрей Шатырко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
03 Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове
04 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
05 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Тина Кароль выпустила новый альбом &quot;Красиво&quot;: где послушать и скачать песни онлайн
Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь