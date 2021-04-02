Звезда "Холостячки" продолжает задаривать детей Софии Стужук подарками

София Стужук резко ворвалась на страницы СМИ. После того как от коронавируса, в который София не верит, скончался ее супруг Дмитрий Стужук, и ее заявлениях о поедании плаценты и домашних родах, о ней начали говорить все больше и больше. Однако последние новости более романтические.

Все чаще и чаще Софию Стужук замечают в компании звезды "Холостячки"Андреем Шатырко. На это намекают различные романтические совместные сторис. После София заинтриговала своих подписчиков скрином любовной переписки, которую сразу связали с Шатырко.

Плюс ко всему Андрей провожал и встречал Софию в аэропорту со Стамбула, куда блогер отправилась на операцию по увеличению груди.

После ее возвращения, Андрей снова стал постоянным гостем в доме Стужук. 2 апреля, София опубликовала в Инстаграм сторис видео, на котором видно, как Шатырко в очередной раз приехал к ее деткам с подарками. Однако в этот раз подарки были вкусные - пицца и батончики.

Также, на их роман намекает и тот факт, что, видимо, пока Андрей остался с ее детками, София спокойно взяла его машину, и поехала по своим делам.

Также, стоит отметить, что на своей странице в Инстаграм Андрей опубликовал милый пост, прикрепив к нему снимок с младшей дочерью Софии Стужук - Оливкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНДРЕЙ ШАТЫРКО (@andrew_shatyrko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Андрей приехал к Софии с большим букетом цветов и подарил золотой кулон. Парень таким образом извинялся за то, что уделял девушке мало внимания.